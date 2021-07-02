В центральной части Киева 3 и 4 июля ограничат движение автомобильного транспорта. В столице на выходных пройдут спортивные соревнования "Олимпик Триатлон Кубок Киева 2021". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА). Так, с 6:00 3 июля и до 22:00 4 июля будет перекрыто движение автотранспорта на Контрактовой площади. Также 3 июля с 16:00 до 20:00 перекроют улицу Труханова. График перекрытия улиц 4 июля: ул. Петра Сагайдачного — с 07:00 до 13:00; Боричев спуск — с 07:00 до 13:00; ул. Набережно-Крещатицкая (в направлении Гаванского моста) — с 07:00 до 13:00; Гаванский мост (в направлении Северного моста) — с 07:00 до 13:00; ул. Набережно-Рыбальская (в направлении Северного моста до ул. Электриков) — с 07:00 до 13:00; Набережное шоссе (в направлении Гаванского моста) — с 07:00 до 13:00; Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) — с 07:00 до 13:00; поворот с моста Метро на Набережное шоссе — с 07:00 до 13:00; ул. Трухановская — с 7: 00 до 13: 00. Также предусмотрено внесение изменений в движения в маршруты автобусов № № 62, 114, 115. С начала движения ориентировочно до 13:00 движение маршрутов будет организовано: автобус № 62 от Ботанического сада до Европейской площади, автобус № 114 на участках от улицы Милославской до ст. м. "Почайна"; от железнодорожного вокзала "центральный" до Европейской площади, автобус № 115 от железнодорожной станции "Дарница" до ст.м. "Лыбидская".