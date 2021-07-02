Служба безопасности Украины разоблачила межрегиональную банду, которая сбывала контрабандный кокаин. Лидер банды пытался скрыться от сотрудников спецслужбы, но его задержали в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ. Как установила спецслужба, банда наладила канал контрабандного ввоза в Украину кокаина из стран Латинской Америки. Наркотики они планировали сбывать оптом на территории Ровенской и Волынской областей. "Своих клиентов злоумышленники подыскивали через личные связи, в том числе среди представителей криминальных кругов", — рассказали в СБУ.

Фото: Ровно задержали "наркобарона" (ssu.gov.ua) Правоохранители провели обыски по месту жительства и помещениями участников банды и изъяли: подготовленную к сбыту партию наркотиков; 3 единицы огнестрельного оружия; технические устройства для блокировки радиосигнала; деньги, полученные преступным путем. Организатору банды сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 14, ст. 2 ст. 305, частями 2 и 3 статьи 307 Уголовного кодекса Украины. Сейчас спецслужба устанавливает всех причастных к "наркобизнеса" для привлечения их к ответственности.