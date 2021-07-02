Если Россия решит напасть на Украину, самый благоприятный для этого период будет в сентябре, когда будут проходить масштабные российско-белорусские учения вблизи наших границ. Решение о нападении или ненападении президент РФ Владимир Путин может принять уже после визитов Зеленского к Меркель и Байдену.

Об этом говорится в материале «Сегодня».

Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, экс-глава штаба АТО генерал-лейтенант Игорь Романенко уверен, что угроза вторжении России в Украину весьма реальна, однако сомневается, что атака произойдет в июле.

«Сейчас, во время проведения масштабных учений НАТО в Черном море с задействованием большого количества кораблей и самолетов, Россия вряд ли начнет открытые боевые действия. Большая вероятность, что вторжение произойдет в сентябре, во время совместных учений с Беларусью», – сказал Романенко.

Генерал отмечает, что сейчас Путин выжидает, чем закончатся встречи Зеленского с Меркель и Байденом, потом, возможно, сам проведет переговоры с президентом Украины, и только после этого примет решение – атаковать Украину или нет.

«На подготовку к атаке России понадобится неделя, максимум – две», – сказал он.

Офицер также добавил, что вторжение, вероятнее, начнется с востока Украины, но не исключает и возможности нападения со стороны Крыма.

«Жителям Донбасса массово раздают паспорта РФ. Путину проще будет объяснить атаку защитой граждан России. России необходимо решить вопрос с водой в Крым и отрезать от полуострова Украину. Но, если нападение с моря и будет, то не в июле, а ближе к сентябрю», – подытожил Романенко.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, если российского коллегу интересует решение ряда кризисных вопросов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба накануне заявил, что украинцы и россияне это два разных народа. По его словам, они могли бы жить в духе добрососедства, если бы президент РФ Владимир Путин не развязал войну и не оккупировал часть Украины.