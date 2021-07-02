Цены на продукты, в частности овощи, фрукты, ягоды, начинают снижаться. Все дело в том, холодная весна и дождливое начало лета помогли получить хорошие урожаи.

Today.ua пишет, что на рынке увеличивается предложение малины, что помогает производителям и реализаторам снижать цены. Кроме того, ожидается обильный урожай персиков и яблок. Часть всей продукции попытаются экспортировать за границу.

Одновременно с этим прогнозируется, снижение урожаев абрикосов и арбузов. Аграрии дважды пересевали бахчу, поэтому время сбора урожая сместится на август-сентябрь. Отмечается, что цены, скорее всего, будут высокими.

Также в Украине появились смородина, крыжовник и ежевика. Пока эти продукты стоят немало, а по мере увеличения предложения, стоимость ягод будет стремительно снижаться.Цены на продукты в Польше практически не отличают от украинских, только некоторые товары в начале лета там дороже.

Как сообщалось ранее, с начала года больше всего подорожали овощи, подсолнечное масло и сахар.

Также сообщалось, что в Украине подешевели молодая капуста, клубника, картофель молодой, огурцы.