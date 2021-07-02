В Украине 2 июля начал действовать усиленный карантин из-за распространения штамма коронавируса Дельта.

Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, изменения коснулись правил пересечения государственной границы. Так, пограничники должны контролировать состояние здоровья туристов, которые приехали из стран, где была зафиксирована эта мутация. Для этого в пунктах пропуска развернули дополнительные пункты тестирования на SARS-CoV-2.

С сегодняшнего дня иностранцы/люди без гражданства старше 12 лет, которые приехали из Индии, Великобритании, Северной Ирландии, России, Португалии или находились там не менее 7 дней в течение последних двух недель, должны сдать тест на COVID-19 по прибытию в Украину на пункте пропуска. Если тест даст положительный результат или человек откажется от тестирования, ему откажут в пересечении границы.

Граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства старше 12 лет, которые постоянно живут на территории страны и приехали из Индии, Великобритании, Северной Ирландии, России, Португалии или находились там не менее семи дней за последние две недели, также должны сдать тест. В случае положительного результата они подлежат обязательной самоизоляции или обсервации.

Напомним, сейчас в Украине действует «зеленый» уровень эпидемической опасности.

Всемирная организация здравоохранения дала рекомендации по защите от штамма коронавируса «Дельта».

Все вакцины от коронавируса, которые одобрены международными регуляторами, одинаково эффективны против нового штамма «Дельта». Среди его особенностей — способность быстро передаваться от человека к человеку.