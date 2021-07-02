В Министерстве здравоохранения рассказали, что делать украинцам, которые не могут получить вторую дозу вакцины от COVID-19 в установленные разработчиком сроки.

Напомним, прививку второй дозой желательно делать в определенный срок, в зависимости от вакцины:

Comirnaty/Pfizer&BioNTech – через 21-28 дней;

CoronaVac/Sinovac Biotech – через 28 дней;

Oxford/AstraZeneca – через 12 недель (84 дня).

В случае непреодолимых обстоятельств введение второй дозы возможно на 7 дней раньше указанного интервала для препаратов CoronaVac/Sinovac и AstraZeneca (CoviShield/SKBio).

Для вакцины Comirnaty/Pfizer&BioNTech сразу указано «окно», в рамках которого можно сделать прививку (21-28 дней).

В Минздраве также подчеркнули, что на данный момент не определили конечный срок наиболее поздних термов введения второй дозы препарата. Чиновники отмечают, что если получить вторую прививку в указанную дату не удалось, нужно сделать ее при первой возможности.

Как сообщалось ранее, опасный индийский штамм коронавируса «Дельта» придет в Украину к осени. Новая волна заболеваемости «накроет», скорее всего, сначала восточные области.

Штамм «Дельта» впервые был обнаружен в Индии, сейчас он уже зафиксирован в 74 странах, среди них: Китай, США, страны Африки, Тихоокеанского региона и Скандинавии. Исследования показывают, что новый штамм передается быстрее предыдущих. Кроме того, люди его тяжелее переносят.

