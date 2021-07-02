2 июля Верховный суд Украины вынес приговор Алексею Пукачу, который осужден первой и апелляционной инстанциями за резонансное убийство журналиста Георгия Гонгадзе — он будет отбывать пожизненное заключение.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Коллегия приняла решение оставить приговор Печерского районного суда от 29 января 2013 года в силе.

Напомним, Георгия Гонгадзе выкрали 16 сентября 2000 года, когда он шел домой, возвращаясь с работы. 2 ноября в Таращанском лесу было найдено его обезглавленное тело. Только в 2010 году следственная группа по делу Гонгадзе в Генпрокуратуре вынесла окончательное решение о причастности бывшего начальника разведки МВД Алексея Пукача к убийству журналиста, которое он совершил при помощи трех своих подчиненных. Сам Пукач признал свою вину, заявил, что готов сотрудничать со следствием, указать место, где преступники спрятали голову Гонгадзе и назвать имена заказчиков убийства.

В 2013 году Печерский районный суд Киева вынес приговор в виде пожизненного лишения свободы для Пукача. В начале 2017 года коллегия Апелляционного суда оставила высшую меру наказания для него в силе.

12 ноября адвокаты Пукача направили кассационную жалобу для пересмотра приговора в виде лишения свободы на 15 лет. Согласно «закону Савченко», исполнитель убийства Гонгадзе мог бы выйти на свободу прямо из зала суда.