Украину ждет непростая игра с Англией, однако сейчас в Европе нет сборных, которые Украина не может обыграть.

Такое заявление в интервью sport.ua сделал экс-главный тренер сборной Украины Леонид Буряк.

«Если говорить о составе англичан, то в матче с Германией 3-4 достаточно сильных игрока сидели в запасе. Но их не поставили в состав только по той причине, что они очень плохо обороняются. Но на атаку эти футболисты играют очень сильно. Сейчас в Европе нет сборных, которые Украина не может обыграть. Украина будет со всеми играть за счет организации и кондиций. Наши футболисты были чуть-чуть подсевшими после Австрии. Но время прошло, и они восстановились, разгрузились. Я думаю, к матчу с англичанами украинская команда должна подойти в хорошем состоянии», — заявил Буряк.

При этом он подчеркнул, что игра с Англией будет очень сложной:

«Это очень сильная команда. Это не Швеция, не Австрия. Зинченко же сказал, что запас Англии стоит столько, сколько вся сборная Украины».

Он также добавил, что и Англия сейчас не может недооценить Украину:

«Они понимают, что, не победив в этом матче, следующего поединка на этом Евро не будет. И премиальные на кону стоят, и есть еще престиж сборной».

Напомним, 29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 Украина переиграла Швецию (2:1 в овертайме) и вышла в четвертьфинал. 3 июля в Риме наша сборная сыграет против Англии.

Как сообщалось ранее, сборная Украины вышла в 1/8 финала Евро-2020 благодаря шведам, которые в последнем туре обыграли Польшу (3:2).