Американская компания Apple открыла официальное представительство в Украине и будет сама завозить технику. Релиз Windows 11 запланировано на октябрь, а Google меняет формат приложений на Android. РБК-Украина собрало главные новости из мира технологий. Apple официально в Украине Apple открыла официальное представительство в Украине. Это означает, что компания будет непосредственно ввозить технику и контролировать дилеров. Информации о запуске продаж через официальный сайт и фирменной ритейл-сети Apple пока нет. Но ранее недоступные онлайн-сервисы и услуги могут запуститься в ближайшее время. Кроме того, служба поддержки Apple перешла на украинский язык. К этому украинских пользователей обслуживали на русском. Samsung расширит поддержку флагманов до пяти лет. Но не всех Компания объявила, что патчи безопасности Android в течение пяти лет будут доступны корпоративным версиям флагманов Galaxy S20, S21, Note 20 и XCover 5. Все другие гаджеты 2019 выпуска и новее будут получать такие апдейты в течение четырех лет. Facebook запускает рассылку новостей Социальная сеть Facebook запускает рассылку новостей — платформа Bulletin позволит авторам создавать и распространять как бесплатный, так и подписной контент. Новая функция — это продолжение популярной новостной платформы Substack от Facebook. Она уже набрала десятки авторов такими категориями, как спорт, наука, здоровье и финансы. "Экран смерти" Windows больше не синий Незадолго до выхода Windows 11 принято решение изменить дизайн известного "синего экрана смерти" (BSOD). Теперь критические ошибки ОС будут отображаться на черном шаблоне. Кроме нового шаблона, "экран смерти" новой Windows 11 будет таким же как в "десятке". Стала известна дата релиза Windows 11 На официальных промоматериалах на сайте Microsoft была замечена дата релиза Windows 11. В частности, на скриншотах экрана в панели задач четко указано 20 октября, а также время — 11:11. Кроме того, другие истоки позволяют говорить о том, что релиз будет именно в октябре. Google намерена изменить онлайн-поиск и готовит нововведения для Android Google готовится кардинально переделать свою поисковую систему. У нее намерены внедрить новый механизм MUM, который позволит создавать комбинированные запросы. Ожидается, что в одном запросе можно будет соединить текстовую, графическую и аудиоинформацию, а встроенный искусственный интеллект будет это все правильно понимать. Также Google объявил о переходе на новый формат приложений и игр для Android. Теперь разработчики будут делать софт в формате AAB вместо APK. Файл AAB нельзя будет самостоятельно установить на смартфон. Это повысит безопасность приложений, но и негативно повлияет на открытость платформы Android. А как пишет India Today, представители Google признались индийскому правительству, что сотрудники компании прослушивают записи разговоров между пользователями и виртуальным помощником — "ассистентом". Более того, последнее время от времени самопроизвольно включает запись звука. SpaceX назвала дату первого орбитального полета Starship Согласно новым планам, полноценный космического корабля Starship состоится уже в июле 2021 года. Его разгонный блок будет многократным как у ракеты Falcon 9. Согласно расчетам, он отсоединится в течение первых минут полета, после чего корабль продолжит движение по орбите в течение 90 минут. Отметим, до этого серия испытаний прототипа Starship несколько раз заканчивалась неудачно. В Украине вступил в силу закон о "налоге на Google" Частично вступил в силу закон, согласно которому иностранные интернет-компании будут платить 20% НДС в Украине. Ранее в Верховной Раде отмечали, что такие гиганты как Facebook, Viber и другие не платят НДС. По подсчетам, бюджет недополучает только от рекламных услуг 3 млрд гривен.