Погода в Украине в субботу ухудшится. Синоптики прогнозируют дожди во всех областях Украины, а также ослабление жары. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра. Погода во всех областях В субботу будут дожди везде. Не останется ни одного региона, где будет сухо. На западе днем ожидается + 21 + 27, а ночью 12 + 17. На востоке днем будет + 29 + 31, а ночью 17 + 19. В центре страны ожидается днем 25 + 29, а ночью 15 + 19. На юге страны передают днем 26 + 28, а ночью 16 + 19. Прогноз в Киеве Сегодня дожди ожидаются в Киеве. Температура воздуха днем составит + 26 + 28, а ночью 18 + 20. Напомним, синоптики дали прогноз погоды на эти выходные.