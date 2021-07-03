Киев и область в субботу, 3 июля, накроют грозы и шквалы. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о желтый уровень опасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства. "Внимание! Предупреждение о грозах в столице и столичном регионе. Как передает УкрГидрометцентр, в Киеве и области в ближайшие часы и до конца суток 3 июля местами град и шквалы 15-20 м / с", — говорится в сообщении. В ДСНС обращают внимание, что днем 4 июля также ожидается гроза (И уровень опасности, желтый). Напомним, Украина сегодня накроют грозы и шквалы. Спасатели ранее предупредили о желтый уровень опасности. Как писало РБК-Украина, вчера ДСНС сообщила, что на сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение. Также в областях будут дожди и град. Так, погода в Украине в ближайшие выходные будет сложная почти во всех областях. Синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни, грозы и местами — шквалы и град.