Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о возможностях, которые открывает Крымская платформа. Жители Крыма смогут вернуть свои права. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра в Twitter. "Крымская платформа — это способ вернуть людям в Крыму их права, начиная от доступа к образованию и заканчивая религиозной свободой. А также позволить им пользоваться международными банковскими системами, защищать собственность в судах, пользоваться безвизовой поездки, выбирать свой телеканал или свое правительство", — написал Кулеба. Напомним, на саммите Крымской платформы планируется подписание документа по деоккупации Крыму. Как заявляли в МИД Украины, проведению саммита Крымской платформы активно противодействует Москва.