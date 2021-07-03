Леся Никитюк — и еще затейница и любит примерять новые и необычные образы. Недавно телеведущая поразила фанатов русалчиним хвостом, а на новых фото появилась с пышными кудрями и в кукольной платье. Конечно же, артистку тут же сравнили с Мальвиной! Яркими снимками Леди Ле поделилась на своей странице в Instagram. Милый лук телезвезда примерила на съемках программы "Хто зверху?". Никитюк позировала в нежно-голубой мини-платье с пышной юбкой и ажурной подкладкой, а также босоножках на шпильке. Волосы артистки накрученные в пышные мелкие кудряшки. В подписи к публикации Леся шутливо раскрыла девушкам секрет счастья. "Девушки, хотите быть счастливыми …. Не накручивайте себя", — посоветовала ведущая.

Леся Никитюк удивила поклонников сменой имиджа (фото: instagram.com/lesia_nikituk) В комментариях фоловеры обсуждают новый имидж Леди Ле и сравнивают ее с Барби и Мальвиной. Леся, как вам подходит такая прическа Современная Мальвина На Барби похожа С кучеряхамы просто бомбезно! Чудесно Ох, Леся, накрутила так накрутила Мальвинка Какая красота Сила Доширака в действии Действительно красиво Хорошая как василек! Обалденно Какая невероятная красавица! Это такой неожиданный образ, но кралечка хорошая такая Напомним, ранее Леся Никитюк получила неожиданное предложение от Холостяка Заливако и захватила стильным нарядом.