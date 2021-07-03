В Украине из-за непогоды обесточены 93 населенных пункта в шести областях. А именно в Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской, Житомирской и Запорожской. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Такие данные по состоянию на 7 утра субботы. "В результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 93 населенных пункта в 6 областях (Кировоградская — 30 Черкасская — 30, Киевская — 14, Черниговская — 14, Житомирская — 4 и Запорожская — 1 ) ", — информируют спасатели. Указано, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. Напомним, Украину 3 июля накроют грозы и шквалы. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о желтый уровень опасности. Так, погода в Украине в ближайшие выходные будет сложная почти во всех областях. Синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни, грозы и местами — шквалы и град. Как писало РБК-Украина, вчера ДСНС сообщила, что на сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение. Также в областях будут дожди и град.