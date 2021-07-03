Под Львовом погиб 14-летний мальчик в результате попадания молнии. Трагический случай произошел в селе Тарасовка вчера вечером. Об этом 3 июля передали в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА на странице в Facebook. ЧП произошло в пятницу в 21: 45. Во время вчерашней грозы в Пидберизцивський территориальной общине молния ударила в подростка на улице, и разряд оказался для него смертельным. В департаменте отметили, что детали и обстоятельства случившейся трагедии, устанавливаются. "Гибель от удара молнии. 2 июля, в 21:45 ч., В с. Тарасовка Львовского района (Пидберизцивська ТГ), от удара молнии погиб местный житель 2007 года рождения", — говорится в сводке ведомства об оперативной обстановке по вопросам чрезвычайных ситуаций и о других опасных событиях на территории области. Правила поведения в грозу — как уберечься от молнии Согласно данным статистики, ежегодно в мире от удара молнии погибают до 3 тысяч человек. В ДСНС Украины дали ряд рекомендаций о том, как следует вести себя, если вы оказались в эпицентре грозы, или даже просто дома. Спасатели также отметили, что температура при разряде молнии может превышать 30 000 градусов по Цельсию — это примерно в 5 раз больше температуры на поверхности Солнца. Во время грозы, если вы находитесь дома, закройте все окна и двери. В помещении не должно быть сквозняка, который, как магнит, притягивает шаровую молнию. Держитесь подальше от электроприборов, антенн, проводов — все они притягивают разряд. Если вы находитесь на улице, избегайте высоких деревьев, металлических заборов, стен, в которых растут деревья. Если вы оказались в лесу, не прячьтесь от грозы на возвышении. Найдите низкие деревья, стоящие рядом. Прятаться под одиноким высоким деревом опасно для жизни. Ни в коем случае не бегайте и не плавайте. Обратите внимание на местность: если на деревьях заметны следы от попадания молнии, значит почву вокруг имеет высокую проводимость электричества, и молния бьет туда постоянно. Дуб, тополь, сосна и ель — наиболее уязвимы для разрядов электричества, меньше всего — ива, клен и кусты. Если вы оказались в поле, найдите сухое углубление в земле. Если поблизости такого нет, спрячьтесь в мокрой земле, но не ложитесь в полный рост. Если гроза застала вас во время прогулки на велосипеде или мотоцикле, очень важно скорее остановиться, поскольку это опасно. Также спасатели рекомендуют не пользоваться и отключать все электроприборы, в том числе мобильные телефоны, которые являются своеобразными приемниками для шаровых молний.

В ДСНС Украины дали советы, как уберечься от молнии (фото: dsns.gov.ua) Напомним, что в конце июня под Черкассами молния убила двух людей, которые нарушили элементарные правила безопасности. Также мы писали о том, что ранее под Харьковом мужчину убило ударом молнии. Добавим также, что ранее под Житомиром молния едва не убила школьницу, которая разговаривала по мобильному.