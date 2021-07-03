Бельгия проиграла Италии на чемпионате Европы по футболу Евро-2020. Поэтому в Брюсселе произошли беспорядки с участием болельщиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Brussels Times. "Полиция использовала слезоточивый газ и водяные пушки, чтобы рассеять толпу молодых людей, которые устроили беспорядки в Брюсселе в пятницу вечером. Проблемы начались после четвертьфинального матча Euro 2020 между Бельгией и Италией", — говорится в сообщении. Представитель полицейской службы Брюсселя Оливье Шлосс отметил, что болельщики начали бросать различные предметы и дымовые шашки в окна магазинов в пешеходных районах центра города. Один человек задержали при попытке ограбления магазина на главной торговой улице бельгийской столицы Nieuwstraat. Полиция также вмешалась, чтобы остановить группу молодежи, которая напала на болельщиков с итальянскими флагами. Около часа ночи с пятницы на субботу беспорядки прекратили, но силы полиции оставались на месте событий до утра. Указано, что подобные инциденты с участием бельгийских и итальянских болельщиков прошли и в других регионах страны, в частности, в провинции Лимбург. Напомним, Италия минимально обыграла Бельгию и пробилась в полуфинал Евро-2020.