Аксессуары играют одну из ключевых ролей в вашем гардеробе. А область их применения — и вовсе безгранична! В 2021 году в тренде обычная шелковый платок, которую можно обыграть очень интересно. О том, как можно стильно носить платок летом 2021, рассказала стилист Ольга Чистова в Instagram. Платок способна превратить любой, даже самый скучный наряд, и стать ярким аккордом в вашем лугу. Как можно обыграть платок в виде: 1. Носить на шее. Классика жанра, пояснениях не нуждается. 2. Интересно завязать на голове или вплести в волосы. 3. Связать вместо ремня в джинсы или брюки. Помимо прочего, это еще и поможет сделать акцент на талии и выступить ярким элементом в комплекти.4. Использовать в качестве пояса на платье или тренчи. 5. Связать как элемент декора на сумку.

Иллюстративное фото (instagram.com/minimalism_v_garderobe) Можно собрать огромное количество образов, изменяя только аксессуары, главное — уметь грамотно ими пользоваться. Ранее стилист рассказала, какие вещи уже не в моде — пора избавить от них ваш гардероб.