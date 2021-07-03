Бывший премьер-министр Польши и экс-президент Европейского Совета Дональд Туск вернулся в польскую политику, став лидером основной оппозиционной партии. Для многих в либеральной партии "Гражданская платформа" ставки — не что иное, как будущее в Европейском союзе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters. Выборы, запланированные на 2023, определят, продолжит правящая националистическая партия "Право и справедливость" (PiS) споры с Брюсселем по вопросам, включая судебные реформы, которые, по мнению ЕС, подрывают независимость судей и права ЛГБТ. "Гражданская платформа" незаменима, она нужна как сила, а не как память, чтобы выиграть борьбу за будущее против PiS, — сказал Туск на конгрессе партии в Варшаве. — Без "Гражданской платформы" нет шансов на победу, и наша история говорит нам об этом ". Объявления о возвращении Туска было сделано после состоявшихся за закрытыми дверями между новым лидером, его предшественником Борисом будкой и мэром Варшавы Рафалов Трзасковски. Президент Европейского совета с 2014 по 2019 год, Туск помог Евросоюза пережить бурный период, отмеченный Brexit и миграционной кризисом. Первый премьер-министр в посткоммунистической истории Польши, выигравший два срока пребывания в должности с 2007 по 2014 год, возглавлял правительство благодаря победе партии "Гражданская платформа" на выборах. Во время мирового финансового кризиса Польша избежала рецессии под руководством Туска, но правительство стало восприниматься таким, яки все более не имеет отношения к проблемам более молодых и менее обеспеченных поляков. По возвращении в польскую политику Туска все равно придется столкнуться с этой проблемой, поскольку партия, которая, по словам некоторых аналитиков, изо всех сил пыталась определить свою повестку дня и установить связь с избирателями за пределами своего основного среднего класса, городского электората, находится около рекордно низкого уровня в рейтинге "Крупнейшая оппозиционная партия переживает самый большой кризис в своей истории … Многие избиратели, которым не нравится PiS, также не хотят голосовать за PO", — сказал Рафал Чведорук, политолог из Варшавского университета. "Гражданская платформа", которая насчитывает 126 депутатов в польском парламенте против 230 депутатов правящей коалиции, была отодвинута на третье место в опросах общественного мнения партией католического журналиста Шимона Головня "Польша 2050", чей правоцентристский повестку дня находит отклик во многих основных избирателей "Гражданской платформы ".