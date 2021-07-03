Российская Федерация устроила маневры авиации над Черным морем на фоне украинских учений Sea Breeze. Учебные задания выполняли более 10 самолетов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота России. Указано, что экипажи самолетов морской авиации ЧФ России совместно с авиацией Южного военного округа провели тренировочные полеты над акваторией Черного моря. "От морской авиации ЧФ были задействованы многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М, от авиации ПВО истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27", — информирует Черноморский флот РФ. Сказано, что учебные задания выполняли более 10 самолетов. Кроме того, экипаж самолета-амфибии Бе-12 из состава российской морской авиации выполнил разведку условных целей в акватории Черного моря. Экипажи также отработали условные ракетные и бомбовые удары. Согласно сообщению, военные летчики выполнили простые и сложные полетные задания со средних и малых высот с учетом преодоления средств противовоздушной обороны кораблей условного противника. Напомним, ранее в Минобороны Украины заявили, что для наблюдения за международными морскими маневрами Россия вывела в море весь корабельный состав Черноморского флота. Таким образом страна-агрессор пытается противодействовать обучением Sea Breeze 2021. Как писало РБК-Украина, на фоне маневров Sea Breeze 2021 в водах Черного моря начал военные учения российская подводная лодка. Так, в Черном море 28 июня начались учения Sea Breeze 2021.