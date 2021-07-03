В Днепре местный житель купил в одном из магазинов хлеб, в котором обнаружил мочалку для мытья посуды. Фото опубликовали в Telegram-канале "Х ** ный Днепр". Так, неизвестно, когда именно это произошло и в каком магазине было куплено хлеб. На фото видно, что это хлеб "Петриковская" нарезанный. "Как вам такой хлеб с мочалкой внутри? Приятного аппетита", — говорится в посте.

Фото: в Днепре в хлебе нашли мочалку (t.me/hyevuy_dnepr) В сети пользователи с иронией отреагировали на такой продукт. Также они пишут, что, пожалуй, мочалку случайно оставили на противне или в форме, где замешивают тесто. Это подарок от завода. С наилучшими, так сказать Поел, и сразу за собой убрал. Ради вашего же удобства Чтобы туда мочалка попала и осталась целая это надо быть очень везучим. Так что мне кажется это основание просто и все Я работал на этом хлебозаводе и, к сожалению подобная ситуация может быть вполне реальной. Ранее мы сообщали, что в киевском супермаркете мышь на прилавке нагло наминала продукты. Также, что делать, если в продуктах нашли живность.