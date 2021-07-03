В Киеве ездит маршрутка, которая море развалиться в любой момент. Очевидцы в транспорте заметили огромную дыру в полу, через которую видно движение. Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный" в Telegram. По совам очевидцев, маршрутка находится в аварийном состоянии. Ее движение сопровождается страшным грохотом. Так, маршрутка идет под номером 587 на Подоле, от станции метро "Контрактовая площадь" до проспекта Георгия Гонгадзе, что в жилом массиве Виноградарь. "Нормальная такая маршрутка курсирует Киевом. Даже на Подол иногда ездит, если не сломается и полом не отпадет. Как там дела у контролирующих органов? " — подписал автор видео. В комментариях пользователи пишут, что стоимость проезда увеличивается, а маршрутки остаются аварийном состоянии. Кроме того, они пишут, что такого аварийного общественного транспорта в Киеве много. Это нормальное явление для этих маршруток. Ну хоть колесо не отвалилось и на этом благодарим Нужно стоимость проезда повысить срочно Главный показатель исправности "она едет" и "зарабатывает деньги" В контролирующих органов как раз все прекрасно На маршрутке 587 то двери отпадут, то колесо На 587 уже давно такие маршрутки ездят. Ранее мы сообщали, что в Киеве маршрутка влетела в столб. Также в Одессе подрались пассажир и женщина-водитель троллейбуса.