В Одессе студенты Национального университета "Одесская морская академия" оригинально отпраздновали выпускной. Они массово прыгали в море с причала на пляже Ланжерон. Видео опубликовали в Telegram-канале "Новости Одесса". Так, происшествие произошло в пятницу, 2 июля. На видео можно увидеть, как две группы студентов по очереди прыгали в море. "А на Ланжероне сейчас Морская академия отмечает выпускной. Как водичка интересно?" — говорится в видео. На кадрах видно, что одна из групп прыгала в Черное море по очереди, а другая — вместе, выстроившись в ряд и взявшись за руки. Это происходило под радостные крики и на глазах у множества свидетелей.

Как дальше студенты будут праздновать выпускной и как у них появилась такая идея — пока неизвестно.

В комментариях пользователи приветствуют выпускников и пишут, они уже моряки и так решили оригинально отпраздновать. Они уже моряки В этих выпускников по 3 и более рейсов в море уже за плечами, по профессии Молодцы. Поздравляю! Ранее мы сообщали, что под Ровно школьницы оригинально отпраздновали выпускной. Они прыгнули в воду в школьной форме и с бантами на голове. Видео в сети стало популярным.