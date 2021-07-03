Планы Сената США утвердить кандидатов на важные дипломатические должности приостановлены из-за возражений сенатора Теда Круза. Он блокирует всех кандидатов от Госдепартамента, чтобы оказать давление на администрацию Джо Байдена по поводу российского газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News. Тринадцать кандидатов, утвержденных Комитетом по международным отношениям Сената, находятся в неопределенном состоянии, поскольку Круз задерживает полное утверждение Сенатом, чтобы заставить администрацию отменить свой отказ от санкций в отношении компании, которая контролирует строительство трубопровода. В большинстве случаев кандидаты будут исполнять роли, не связанные с политикой США по трубопроводу, по которому природный газ будет транспортироваться из России в Германию. Среди заблокированных — Бретт Холмгрен, который ожидает утверждения в качестве помощника госсекретаря по разведке и Дэниэл Критенбринк, назначен на должность помощника секретаря, который курирует дела Восточной Азии и Тихого океана. Два заместителя министра — одни из самых высокопоставленных должностей в Департаменте — также не утверждены, в том числе один, курирующий права человека и демократию. Выбор президента Джо Байдена на должность помощника секретаря по международным делам о наркотиках и правоохранительным органам также откладывается. Круз также блокирует кандидатов на должность послов в полудюжине африканских стран, включая Сомали, Алжир и Демократическую Республику Конго. Круз и ранее блокировал ключевые кандидатуры Байдена через свои опасения по поводу трубопровода, в том числе директора ЦРУ Уильяма Бернса и заместителя госсекретаря Брайана МакКеон. Но в конечном итоге сенатор позволил выдвинуть эти кандидатуры после того, как в марте администрация Байдена заявила, что введет санкции в отношении компаний, строящих трубопровод. Государственный департамент действительно наложил санкции на некоторые российские корабли и организации, участвующие в трубопроводе, но отменил их по компании, стоит трубопровод, вопреки мнению республиканцев и демократов, выступающих против строительства трубопровода. Администрация Байдена заявила, что отказ от санкций отвечает интересам национальной безопасности США, против которых выступает союзник США, Германия. Проект удвоит поставки российского газа в Германию, минуя Украину, экономика которой зависит от платы за газ, который проходит через страну. Законодатели с обеих сторон опасаются, что это может усилить влияние России на Украину. Читайте РБК-Украина в Google News Северный поток-2 Снимая тарелку! Дешевая АНТЕННА ловить ЛУЧШЕ спутника Распродажа остатков со склада! ЖЕНСКИЕ ECCO ЗА КОПЕЙКИ! NEWS Пограничники о закрытии Беларусью границы с Украиной: нет никаких признаков DAILY Анастасия Рокитнаредактор ленты новостной грани катастрофы. Что не так с экологией Донбасса и чем это грозит всей Украине