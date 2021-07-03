В Японии после проливного дождя возник большой сдвиг к юго-западу от Токио. Были разрушены 10 домов, а 20 человек пропали без вести. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News. Отмечено, что пожарные проводят поисково-спасательные операции в районе оползня в Атами, префектуре Сидзуока. Там расположены спа-курорты. Правительство префектуры обратился за помощью к силам самообороны для ликвидации последствий стихийного бедствия, которое произошло около 10:30 утра по местному времени. Премьер-министр Ёсихидэ Суга провел переговоры с министром стихийных бедствий Ясуфуми Танахаши по поводу смещения и других бедствий, связанных с дождем. Отмечается, что проливной дождь также нарушил работу системы общественного транспорта. Ненадолго приостановили движение сверхскоростных поездов Синкансэн на участках между Токио и Син-Осака. Японское метеорологическое агентство информирует, что за 72 часа в Хаконэ, префектура Канагава, выпало 790 миллиметров осадков, а в Готэмба, префектура Сидзуока — более 550 мм.