Во Львовской области 2 июля молнией убило ребенка. Погиб житель с. Тарасовка 2007 года рождения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА. "Гибель от удара молнии. 2 июля, в 21:45 ч., В с. Тарасовка Львовского района (Пидберизцивська ТГ), от удара молнии погиб местный житель 2007 года рождения", — говорится в сообщении. По данным департамента обстоятельства происшествия устанавливаются. Киев и область в субботу, 3 июля, накроют грозы и шквалы. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о желтый уровень опасности.