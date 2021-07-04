Несмотря на поражение Украины в матче против Англии со счетом 0: 4, миллионная армия футбольных болельщиков увлекается нашей сборной, ведь спортсмены впервые в истории смогли выйти не только в плей-офф Евро 2020, но и пробиться в четвертьфинал. За игрой 3 июля на главной фан-зоне страны следило 13000 болельщиков, которые спели гимн перед началом игры и даже устроили небольшой пиротехническое шоу. Как это было — читайте и смотрите ниже в нашем материале. Фан-зона номер один располагалась на Спортивной площади в Киеве. Здесь установили один из крупнейших светодиодных экранов Европы. Болельщики приходили заранее, до старта матча, чтобы посмотреть трансляцию матча Чехия — Дания, а также занять выгодные места. Согласно подсчетам, здесь собралось около 13 000 человек, которые спели гимн перед стартовым свистком арбитра. Как за игрой сборной Украины стигты в фан-зоне в Киеве Вот так сотни людей следят за игрой украинской сборной на Спортивной площади в Киеве, в фан-зоне Видео: Сергей Нужненко Posted by Радио Свобода on Saturday, July 3, 2021

Видео: Фан-зона в Киеве, 3 июля На фото ниже смотрите, как несколько тысяч болельщиков собрались на Спортивной площади в Киеве, чтобы поддержать сборную Украины во время матча с Англией.

Фан-зона в Киеве вместила 13000 человек (facebook.com/ukrpravda) Надежда, ожидания, разочарования — лицо фанатов очень красноречиво показывали сопереживание нашей сборной, которая играла с Англией на "Стадио Олимпико" в Риме.

Видео: Как болельщики поддерживали сборную в фан-зоне Киева (Ukrinform TV) Напомним, что сборная Украины проиграла сборной Англии в четвертьфинал Евро-2020 со счетом 0: 4. В полуфинале Евро 2020 сыграют Италия и Испания 6 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне (Англия). Там же 7 июля встретятся Дания и Англия.