Часть Украины окажется под угрозой шторма из-за циклона, который накроет большую часть страны в понедельник, 5 июля. Где будет больше осадков, а какие области в относительной безопасности — читайте ниже в нашем материале. "Понедельник синоптический открывать в Украине циклон, уже крутится на юге и даже сейчас периодически поливает дождем и гремит. 5 июля в большинстве областей этот циклон обусловит кратковременные грозовые дожди", — сообщила Наталья Диденко. По словам синоптикини, наименьшая вероятность осадков завтра на северо-востоке. Температура воздуха в понедельник + 25 + 29 градусов, а на Западе + 23 + 27 градусов. Синоптики Украинского гидрометцентра прогнозируют, что больше всего дождей будет в центральных областях.

Скрин: Погода в Украине 5 июля (meteo.gov.ua) Что будет с погодой в Киеве В Киеве, по данным Натальи Диденко, дождь возможен, но ситуация может измениться. "Дождь в понедельник бы и по прогнозу черкатиме, но сухой (относительно) островок с северо-востока, а проще говоря, антициклон, может любой дождь прутом и отогнать", — считает синоптик. Температура воздуха в столице комфортная, +27 градусов. "В ближайшее время градуса будут без особых изменений, а вот через неделю жара усилится", — прогнозирует Диденко. Ранее телеметеоролог рассказал, что будет с погодой в Украине в июле, и стоит ждать природных катаклизмов в середине лета. Также мы писали, какие болезни и состояния обостряются в жару, почему так происходит и как этого избежать.