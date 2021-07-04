В результате падения военного самолета на Филиппинах погибли не менее 31 человек. Среди погибших двое гражданских, которые оказались на месте, куда упал самолет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 10news. В результате катастрофы погибли 29 военнослужащих, находившихся на борту самолета С-130. Еще 50 человек удалось спасти из-под горящих обломков упавшего вблизи аэропорта Холо самолета. Официальные лица говорят, что некоторые солдаты успели выпрыгнуть из самолета до того, как он разбился. Известно о 17 пропавших без вести филиппинских солдат. Региональный военный командующий сказал, что сейчас все свидетельствует о том, что пилоты самолета пролетели мимо взлетно-посадочной полос, в результате чего самолет разбился в окрестностях аэропорта в провинции Сулу. Об этом свидетельствуют слова очевидцев происшествия. Напомним, сегодня утром стало известно о том, что на Филиппинах разбился военный самолет, на борту которого находились более 80 человек. Сначала военные сообщили о гибели 17 человек, а еще 40 попали в больницу.