Одежда и стилистические приемы визуально стройнее и помогают скрыть проблемные зоны? Этот вопрос остается актуальным в любое время года, а летом — особенно. Стилист Лайма Рильськакя рассекретила в Instagram профессиональные приемы, чтобы фигура выглядела выигрышно в любом стиле и комплекции. Топ-10 приемов для фигуры с формами и plus size: Четкая линия плеч, втачной рукав Контрастный второй слой одежды Легкая приталенность Открытая и подчеркнутая линия талии Баланс длин верх 2/5, низ 3/5 Низ прямого покроя или трапеция формировать фигуру, а не драпировать. Избегать излишков ткани Носить сумку в руке или под мышкой Большое обувь Акцентные аксессуары: серьги, очки Эксперт предложила вдохновиться образами фэшн-блогера Ada Oguntodu.

Иллюстративное фото (instagram.com/stylewithlaima) Чего стоит избегать? Оверсайз свитер или толстовка + сужаются джинсы (moms) Блузки и туники трапеция — съедают талию, делают центр фигуры полнее Баланс длин верх 3/5 низ 2/5 Миниатюрная обувь Маленькие аксессуары Пальто халат горизонтали в широких местах Скины и все в обтяжку Все, что визуально делает силуэт, похожим на "яйцо": узкие покатые плечи, широкая талия и бедра, узкий низ. Фигура визуально выглядит на 1-2 размера больше. А если использовать приемы выше, выглядит на 1-2 размера меньше. Напомним, что ранее стилист Ксения Господинов предложила топ-3 варианта удобного трендового летней обуви.