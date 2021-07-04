Привлечение США к урегулированию конфликта на Донбассе в рамках нормандского формата активно обсуждают председатель офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. Результаты переговоров станут известны в августе, после визита Владимира Зеленского в Вашингтон. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексея Арестович, сделанное им в эфире телеканала "Дом". "Это техническая возможность (привлечение США к переговорам по Донбасса — ред.). Вопрос, скорее, заключается в следующем: будет достигнута принципиальная договоренность такого характера. Сейчас между Ермаком идут интенсивные консультации с Викторией Нуланд, которая была назначена в США главной по Украине ", — сказал Арестович. Он отметил, что ему известно о контактах Нуланд с российским представителем в ТКГ Дмитрием Козаком и консультациях на высоком уровне политических советников. "Чем они закончатся, будет ясно после встречи Зеленского с (президентом США Джо — ред.) Байденом. Думаю, в августе будут новости — добавил Арестович. Он также отметил, что готовятся предложения Байдена по расширению ТКГ. "Такие варианты готовятся, но мы не можем их анонсировать — переговоры любят тишину. Если сейчас их проанонсировать, то начнется информационная противодействие, дипломатическая противодействие. И мы можем не получить того результата, на который рассчитываем ", — подчеркнул Арестович. Напомним, по словам вице-премьера Алексея Резникова, США могут принять участие в мирном процессе не только из нормандский формат, но и путем назначения своего посла в любую подгруппу Трехсторонней контактной группы.