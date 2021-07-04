Киев и область в ближайшие часы накроют грозы со шквальным ветром. Непогода в столице продлится до конца суток, 4 июня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ДСНС). "В Киеве и Киевской области в течение ближайшего часа и до конца суток 4 июля местами пройдут град и шквалы 15-20 метров в секунду", — говорится в сообщении. Днем 5 июня в столице и центральных регионах ожидаются грозовые дожди с градом и сильными порывами ветра. ДСНС объявило о "желтый" уровень опасности. Напомним, сегодня в ряде областей Украины ожидаются грозы, град и шквалы ветра, поэтому синоптики объявили там штормовое предупреждение.