Слава Каминская умеет мастерски интриговать поклонников и провоцировать. Так, недавно она призналась, что специально подогревала в СМИ слухи о романе с экс-нардепом, но на самом деле романтических отношений между ними нет — исключительно дружеские. Теперь же Слава решила спровоцировать слухи о третьем вагитнысть, тем более она не скрывает — любимый человек у нее есть, вот только знакомить с ним общественность не спешит. Слава запостила в Instagram фото в белье с заметно округлившимся животиком. Певица позирует на деревяных кладке у небольшого озера. Она розтебнула трендовую длинную пеструю рубашку и приспустила удобные штаны, показав кружевное белье, а заодно и значительный животик. На втором снимке Слава решила поепатуваты публику еще больше и показала неприличный жест — средний палец. "Очередная сенсация. Пойду куплю тест на жир, хотя и так все очевидно", — подписала провокационный снимок артистка.

Слава Каминская спровоцировала сеть (instagram.com/babaslavka) На фото Славы отреагировали ее звездные подруги. "Зая, ты прекрасна!» — заверила Леся Никитюк. "Селена Гомес?» — сравнила ее с именитой певицей Даша Астафьева. "Красота — страшная сила. Красавица", — написала жена Влада Ямы, Лилиана. Поклонники также не остались в стороне. Ты просто беременна новым хитом Первое, что приходит в голову людям, увидев такой живот, это беременность, но они наверняка плохо едят, или очень правильно держат спину Черешня? Так беременна или нет? Улыбаюсь! Классная, не могу! Напомним, что ранее коллега Славы по группе НеАнгелы Вика рассказала о драках в коллективе.