Курс доллара в Украине изменится до конца года. Если сейчас валюту США торгуют по 27,3841 грн / долл. (По курсу НБУ), то прогнозы до конца года называют цифру в 28 грн / долл. и даже выше. Что будет с курсом доллара в Украине до конца года, а также в летние месяцы — читайте ниже в нашем материале. По словам Романа Бабицкого, председателя Совета по вопросам международных инвестиций и экономического развития Украины, гривны летом ничего не угрожает, но ситуация может измениться. "К середине года прогнозируют курс доллара по 27,3-27,5 грн", — говорит эксперт и добавляет, что ожидания о тенденции к укреплению валюты себя не оправдали, и теперь все дают куда более осторожны предвидения. Аналитик говорит, что прогноз до конца 2021 более оптимистичен в МВФ — 27,98 грн и менее оптимистичен в НБУ — 28,12 грн. "На это повлияют как рост цен на газ и нефть, так и выплата долгов. Да и в целом государственный дефицит в 200 млрд грн не особо способствует укреплению валюты", — добавил он. Гривны летом ничего не угрожает "Никаких угроз стабильности гривны в ближайшие два месяца я не вижу. Наоборот, уже в ближайшие неделю-полторы с высокой вероятностью тенденции к укреплению нацвалюты снова станут актуальными", — рассказал Сергей Кирилюк, директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка". Аналитики считают, что валюта в пиковые моменты может достигать отметки 26,5 грн / долл. "Более глубокое укрепление, на мой взгляд, маловероятно", — добавил Кирилюк. Какой курс доллара в Украине сейчас Прошедшая неделя закрылась на межбанке ростом курса доллара. На 2 июля 2021 по сравнению с закрытием предыдущей сессии валюта выросла на 4 копейки до 27,41 гривен за доллар, курс в покупке до 27,39 гривен за доллар. В НБУ курс на 4 июля составляет 27,3841 грн / долл.

Скрин: Курс доллара на 4 июля в Украине (minfin.com.ua) Ранее мы писали о неизбежности повышения тарифов на газ для украинского. Новые цены шокируют, как и причины роста.