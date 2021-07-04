В результате сильных ливней и последовавшего за этим наводнения в оккупированном Крыму погиб один человек, еще один пострадал. Также сообщается о пропавшей без вести женщину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя "правительства" Крыма Евгений Кабанов, передает РИА Новости. Отмечается, что из-за разгула стихии на юго-западе Крыма погибла женщина. Обстоятельства ее гибели не уточняются. Также представитель "правительства" Крыма сообщил об одной пострадавшей женщины. "Она находится в больнице. Еще один пропал без вести. Ведутся ее поиски", — добавил он. Напомним, в оккупированном Крыму 4 июня в результате сильных ливней произошло новое наводнение. Подтоплены десятки жилых домов в ряде районов полуострова, включая Бахчисарайский и Красногвардейский. Ранее "власть" объявила на полуострове штормовое предупреждение и опасных гидрометеорологических явлениях на реках полуострова. Так, в нижнем течении реки Бельбек ожидается повышение уровня воды на 2-3 метра с ее выходом на пойму в низких местах. Отметим, в июне на Крым обрушились ливни, в результате которых Керчь, а затем Ялта оказались в зоне наводнений. В результате стихии пострадали сотни домов, более 1700 человек были выселены.