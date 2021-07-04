В следующее воскресенье, 11 июля, предстоит старт суборбитальный корабля Unity 22 компании Virgin Galactic. На его борту, в частности, будет находиться основатель Virgin Galactic сэр Ричард Брэнсон. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Virgin Galactic. Запуск должен состояться с космопорта «Америка» в Нью-Мексико не ранее 16:00 по киевскому времени. Кораблем управлять опытные пилоты Дэйв Маккей и Майкл Масуччи. Также на борту космолета будут находиться главная инструктор астронавтов Бет Мозес, главный инженер Колин Беннетт и вице-президенткой из государственных дел и исследований более серые Банлда. Задачей экипажа корабля будет оценка готовности салона аппарата к приему туристов и ученых. Лишь один пассажир корабля имеет опыт космических полетов — Бет Мозес, которая осуществила суборбитальный полет в феврале 2019-го года. Если все пойдет по плану и корабль Unity 22 осуществит свой суборбитальный полет, то Брэнсон опередит своего конкурента — основателя Amazon Джефф Безос, который также в ближайшее время должен отправиться в космический полет. Напомним, вместе с Безосом на борту корабля New Shepard полетят еще трое пассажиров, в частности, его брат и 82-летняя Уолли Фанк, которая должна была полететь в космос еще в 1960-х годах. Ожидалось, что Безос станет первым из космических миллиардеров, кто совершит космический полет на своем корабле.