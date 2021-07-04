Резкие перепады погоды сильно влияют на самочувствие и настроение человека. Мало кому удается избежать напряжения, раздражения, потери трудоспособности от внезапного изменения температуры воздуха или различных атмосферных явлений. Как с этим можно справиться, рассказала для Styler семейный психолог Богдана Янкив. Она отметила, что погодные условия действительно влияют на человека, особенно чувствительных в психоэмоциональном плане. Именно такие люди более подвержены метеозависимости. "Устройство и снижение напряжения, урегулирование эмоционального состояния, реагирования, влияния внутренних и внешних факторов, тревожности и страхов, фобий — психотерапевтическими техниками и методами позволяет облегчить и восстановить свое состояние, в том числе и сон", — отмечает психолог. Она добавила, что умения и опыт справляться с такими нагрузками помогут потом в будущем справляться в других сложных ситуациях или в напряженных периодах. Среди основных таких методов — это осознание своих потребностей в эту минуту. Это позволяет получить желаемого хотя бы часть: вовремя выспаться, не полениться в какой-то момент, чтобы зарядиться энергией, меньше ссориться и конфликтовать, поехать в новое или незнакомое место, чтобы получить заряд и развеяться психологически. "Можно регулировать физически психологическим или наоборот, чтобы сбалансировать их. Некоторые терапии практикуют единение с природой, как методы воздействия на целостное состояние и организм человека: музыкотерапия, иппотерапия, сон на ульях, шум ветра, реки, леса, пение птиц, лежание на земле , в гамаке. Можно попросить помощи, поддержки, массажа у того, кто рядом, в отношениях. то есть, простые вещи, которые мы вытесняем через ежедневные заботы о чем-то, или о ком-то, и забываем о себе ", — пояснила Богдана Янкив. По словам психолога, когда достаточно времени, чтобы поспать, дать себе возможность отдохнуть, поесть и попить именно то, что хочется сделать мелкие дела или подарок — благодарность своей это автоматически придает сил, энергии, повышает самоценность, значимость. При этом улучшается результат при удовлетворении следующих задач, даже рутинных и трудоемких. "Ощущение заботливости к себе можно наработать, и в будущем это поможет избежать многих сложных ситуаций, поскольку дает знания и умения вовремя остановиться, понять и удовлетворить свою потребность в данный момент", — резюмировала психолог. Напомним, ранее мы писали о том, что такое метеозависимость и как с ней можно справляться. А также мы рассказывали о том, что появился календарь магнитных бурь на июль 2021.