Папе Римскому Франциску сделают плановую операцию в римской клинике на кишечнике. Понтифик сегодня, 4 июня, лег в больницу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Святого Престола. "Сегодня днем Папа Римский Франциск отправился клинику имени А.Джемелли, где ему будет проведена плановая операция по поводу симптоматического стеноза толстой кишки", — говорится в заявлении. Уточняется, что операцию понтифику проведет профессор Серджио аьфьери. О результатах пресс-служба Ватикана выпустит новый медицинский бюллетень. Напомним, 1 января 2021 Папа Франциск появился на публике после того, как хроническая болезнь заставила его пропустить церковную службу на Новый Год. Во время своего обращения понтифик не упомянул о своем состоянии.