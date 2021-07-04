Принц Уильям прокомментировал матч между сборной Англии и Украины, который проходил в Риме на "Стадио Олимпико" 3 июля. Герцог Кембриджский конечно же болел за сборную Англии. Принц Уильям наблюдал за игрой из дома. Поле того, как Англия выиграла у Украины со счетом 4: 0 он написал пост в твиттере, в котором поздравил команду с победой и похвалил подопечных Андрея Шевченко. "Еще одна первоклассная игра и победа всухую! Украины, хорошо сыграно. Жду не дождусь полуфинала в среду. Вперед!", — написал принц Уильям.

Скриншот с Twitter Отметим, что в полуфинале Евро 2020 года, который состоится 7 июля, сборная Англии сыграет с датчанами. После этого матча будет ясно, какая из команд попадет в финал. Интересно, что игра пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Британцы очень надеются на то, что принц Уильям с женой Кейт Миддлтон посетят этот матч. Напомним, Принц Уильям выгнал брата принца Гарри и Меган Маркл из дворца. После свадьбы Гарри и Меган отношения в королевской семье начали напрягаться. В результате Уильям попросил брата и его жену покинуть Кенсингтонский дворец. Мы также писали о том, что принц Чарльз отказался встречаться с сыном Гарри в Лондоне. 1 июля в Лондоне состоялось открытие статуи принцессы Дианы, но у принца Чарльза была запланирована поездка в Шотландию, которую он не решился отменить.