Сербская и венгерская компании Srbijagas и FGSZ соединили перемычкой свои газопроводы на границе с Венгрией. В будущем это позволит начать с 1 октября текущего поставку газа с "Турецкого потока" в страны Центральной Европы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на боснийский издание Klix. По его данным, Сербская и венгерская компании сварили "золотой" стык газопровода на границе двух стран. С завтрашнего дня Венгрия будет арендовать мощности, а Сербия станет важной транзитной страной для Центральной Европы. Поставки газа по новому маршруту должны начаться с 1 октября 2021 года. Генеральный директор Srbijagas Душан Баятович заявил, что таким образом было "положен конец многолетней крупной сделке, с помощью которой Сербия окончательно решила вопрос поставок газа с другого направления, и не только из Украины". В свою очередь председатель правления венгерской компании FGSZ Ференц Сабольч отметил, что когда соединяются две трубы на границе двух стран, это называется "золотым соединением". "Это означает, что мы увидели реализацию этого проекту и скоро начнется подача газа", — добавил он. Напомним, газопровод "Турецкий поток", по которому российский газ идет по дну Черного моря в Турцию и далее на юг Европы. Трубопровод был запущен в начале 2020 года. Сначала голубое топливо по нему получали Турция, Болгария, Греция, Македония и Румыния. С начала 2021 газ по новому маршруту стали получать Сербия, Босния и Герцеговина. Позже голубое топливо с "Турецкого потока" через Сербию должен дойти до Венгрии и Австрии. Отметим, ранее глава Министерства финансов Германии Олаф Шольц заявил, что страна будет требовать продолжения договоренности по газовому транзиту между Украиной и Россией.