Президент Владимир Зеленский рассказал, когда США начнут передавать Украине боевые катера Mark VI. По его словам, процесс передачи катеров начнется в следующем году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента. "В следующем году американская сторона начнет передачу Украине скоростных боевых катеров Mark VI", — сказал глава государства, находясь в Одессе. Зеленский также рассказал о формировании инфраструктуры для базирования патрульных катеров в порту "Южный" на Черноморском побережье. Там планируется развертывание управления дивизиона кораблей. Сейчас в порту "Южный" базируются два патрульных катера типа Island, которые Украина получила от американской стороны. В ближайшее время украинская сторона получит еще три катера Island. Сейчас они проходят модернизацию в США. Напомним, находясь в Одессе Зеленский анонсировал построение украинского корвета до конца 2023 года. Строить корвет уже начали в Турции.