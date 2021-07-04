В результате стрельбы в ресторане "Аристократ" на проспекте Маяковского в Запорожье погиб человек 1991 года рождения. Погибший получил огнестрельное ранение грудной клетки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "061.ua". По информации издания, местная полиция уже возбудила уголовное дело по признакам части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное убийство. Место нахождения стрелка и его лицо сейчас устанавливается. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Напомним, стрельба в запорожском ресторане произошла сегодня ночью. Предварительно, кроме погибшего, также есть один пострадавший. Его с большим количеством огнестрельных ранений доставили в больницу.