Погода в Украине в начале следующей недели будет дождливой во всех областях. Синоптики также прогнозируют грозы по всей территории страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра. По прогнозу синоптиков, в понедельник и вторник грозовые дожди будут господствовать на всей территории Украины. В среду осадки начнут отступать из восточных и север областей страны, а вот в четверг дожди только на западе Украины. Температура воздуха днем в начале недели будет колебаться от +24 до +32 градусов. Ночью термометры будут показывать от +13 до +21 градуса.

Фото: прогноз погоды на начало недели (meteo.gov.ua) Напомним, сегодня в ряде областей Украины ожидаются грозы, град и шквалы ветра, поэтому синоптики объявили там штормовое предупреждение.