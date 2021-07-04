Служба безопасности Украины сегодня, 4 июля, провела антитеррористические тренировки в центре Киева. Спецназовцы отработали освобождения людей из заложников в общественном месте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram канал СБУ. Тренировки проходили на базе хоральной синагоги Бродского в Печерском районе Киева. Тренировка состояла в том, что "террористы" захватили в заложники посла Израиля и верующих, находившихся в помещении синагоги. "В результате антитеррористической операции спецназовцы ЦСО" А "СБУ освободили" заложников ", а" злоумышленников "- задержали", — сообщили в СБУ. Участие в антитеррористических учениях также принимали подразделения Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии и органов государственной исполнительной власти.

Фото: СБУ провела тренировку в Киеве (t.me/SBUkr)