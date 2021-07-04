Президент Украины Владимир Зеленский выступит на форуме "Украина 30" в понедельник, 5 июля. На следующей неделе форум будет посвящен международной политике. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства иностранных дел Украины. Глава государства откроет форум "Украина 30" своей речью о стратегических приоритетах внешней политики Украины. Выступление Зеленского начнется ориентировочно в 10:00. После этого состоятся выступления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы греческой дипломатии Никоса Дендиас. Форум, посвященный международной политике, будет продолжаться три дня с 5 по 7 июля. Во время форума различные спикеры обсудят приоритеты, стратегические инициативы и цели внешней политики Украины.