Украина проводит переговоры на тему начала выпуска вакцин от COVID-19 на территории нашей страны.

Как заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, производство может занять около года, передает ТСН.

«Есть несколько договоренностей о различных типах вакцины, есть заинтересованность со стороны иностранных партнеров локализовать производство в Украине. В ближайшее время мы получим информацию уже о фактической локализации», — рассказал Кузин.

Самым быстрым вариантом локализации, по его словам, может быть производство инактивированной вакцины, такой как CoronaVac или Comirnaty (Pfizer), поскольку тут технологический цикл является относительно простым.

«До конца этого года мы уже будем иметь шорт-лист структур или фармкомпаний, которые готовы локализовать или даже завершили процесс перестройки своих технологических линий», — отметил Кузин.

Также на сегодняшний день существует проблема с требованием о преквалификации ВОЗ, которое относится не только к самой вакцине, но и к площадке, где она должна производиться.

На сегодня украинские компании не имеют такой преквалификации.

«Это вопрос до одного года. Однако сейчас те компании, которые думают или уже перешли к обсуждению или запуску процесса локализации, работают вместе с ВОЗ, консультируются, чтобы эта площадка была максимально быстро преквалифицирована», — подытожил чиновник.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине 2 июля после вакцинации препаратом от Pfizer/BioNTech умер мужчина, изготовитель уже заявил, что трагедия никак не связана с прививкой.

А также, в Украине завершили стартовый этап введения цифровых сертификатов о вакцинации против COVID-19. Сейчас они уже доступны некоторым пользователям в приложении Дія.