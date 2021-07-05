На Ивана Купала в Украине ожидаются сильные ливни, шквалы и град. Синоптик озвучила неутешительный прогноз погоды на 7 июля.

Об этом пишет Наталья Диденко.

«Учитывая чрезвычайные контрасты в зоне фронта, от 18 до 38 градусов, существует вероятность смерчей!» — отметила она.

В Восточной части Украины 7 июля без осадков.

«Сильная жара завтра от нас не отстанет. На Востоке, Юге и во многих центральных областях ожидается 30 … 38 градусов! На Западе, напротив, существенно похолодает, 18 … 23 градуса. А на Севере и в Винницкой области предполагается 24 … 29 градусов», — предупреждает синоптик.

В Киеве в ночь на Ивана 7 июля будет сухо, тепло и звездно, 20 … 22 градуса. Днем в столице придут дожди с грозами, возможны даже сильные ливни и шквалистое усиление ветра. Температура воздуха будет колебаться около 29 градусов.

А уже 8 июля, в Киев придет легкое похолодание, столбики термометров упадут до 22 градусов. В дальнейшем в Киеве в течение недели сильная жара маловероятна, температура воздуха будет колебаться в комфортных пределах.

Сильная жара на юге и востоке Украины ослабеет 9-10 июля.

Как мы уже рассказывали — жарче, чем в июне: синоптики дали тревожный прогноз погоды на июль.

А также — В Украину идет похолодание: изменчивый прогноз погоды на неделю.