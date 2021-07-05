Депутатам Верховной Рады предлагают президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть звание Героя Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу, а также присвоить это звание командиру УПА на территории Волыни и Полесья Тарасу Бульбе-Боровцу.

Такое предложение содержится в проекте постановления Рады о мероприятиях по празднованию на государственном уровне 80-летия создания Украинской повстанческой армии (УПА), пишет «Страна».

Кроме этого, депутаты рекомендуют Госкомитету телевидения и радиовещания организовать тематические теле- и радиопередачи и обеспечить освещение в средствах массовой информации мероприятий в связи с празднованием 80-летия УПА.

Также органам местного самоуправления предлагают организовать увековечивание памяти о борьбе УПА за независимость Украины и о борцах за независимость Украины в ХХ веке посредством:

сооружения мемориалов, памятников, памятных знаков, мемориальных досок в честь борцов за независимость Украины в ХХ веке;

упорядочения мест захоронений борцов за независимость Украины в ХХ веке;

наименования/переименования объектов топонимики населенных пунктов в честь борцов за независимость Украины в ХХ веке, названий и дат исторических событий, связанных с упомянутыми событиями.

Напомним, в августе 2011 года Высший административный суд оставил в силе решение Донецкого окружного админсуда от 2 апреля 2010 года и решение Донецкого апелляционного админсуда о незаконности указа третьего президента Виктора Ющенко о присвоении Степану Бандере звания Героя Украины.

Стриминговая платформа Netflix оказалась в центре скандала после того, как добавила в свою библиотеку известные российские фильмы «Брат» и «Брат-2». Дело в том, что в одном из кадров слово «бандеровец» в субтитрах перевели как «украинский нацистский коллаборант». Позже, правда, перевод был изменен.

Напомним, в феврале в Киеве пикетировали Окружной административный суд, который днем ранее отменил решение Киевского горсовета о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры.