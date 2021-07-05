С банковских счетов украинцев начнут автоматически снимать деньги для оплаты их долгов за коммуналку и штрафы.

Как передает издание Слово и Дело, нововведение Минюста вступит в силу во вторник, 6 июля.

Так, снятие денег будет проводиться по требованию Государственной исполнительной службы или частных исполнителей. Еще в феврале 2021 года Нацбанк обязал банки по требованию исполнителя предоставить информацию о реквизитах счетов должника и о сумме средств на них.

В Минюсте был утвержден приказ, согласно которому банки и исполнители будут взаимодействовать в электронном виде — через Автоматизированную систему исполнительного производства.

Для списания средств, как и раньше, нужно будет решение суда, но сама процедура значительно упростится и ускорится. Кроме того, если раньше ее применяли только при задолженности по алиментам, то теперь перечень расширили оплатой жилищно-коммунальных услуг, штрафов (в частности, за нарушение правил дорожного движения) и выплаты зарплаты.

Возможность автоматически списывать долги со счетов исполнители смогут со счетов в таких банковских учреждениях: ПриватБанк, Monobank, ТАСкомбанка, Окси Банк, Банк Восток, Индустриалбанк и ПроКредит Банк.

К тестовому режиму подключены еще 44 банковских учреждения. Уже в скором времени, 62 из 73 украинских банков присоединятся к системе автоматизированного списания долгов.

Как мы уже рассказывали ранее, по данным Госстата, совокупные расходы в среднем за месяц в расчете на одно домохозяйство, в 2020 году составили 9523,6 гривен.

Главной статьей расходов за квартал были «Продукты питания и безалкогольные напитки» — 39,5%.