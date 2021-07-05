Государственный телеканал «Дом» показал карту Российской Федерации с оккупированным Крымом.

Скандальную карту заметил нардеп Алексей Гончаренко. У себя в Telegram он написал, что карту показали в одном из сюжетов. Однако впоследствии видео, где была карта, убрали из публичного доступа.

Главный редактор телеканала Алексей Мацука назвал это технической ошибкой. В комментарии изданию Vesti.ua он заверил, что на соответствующем графическом изображении не должно было быть карты России с оккупированным ею украинским полуостровом.

«Все предыдущие плановые выпуски «Русского дневника» имеют утвержденную каналом графическую заставку – карта России без Крыма. Источники происхождения и попадания фейковой заставки сейчас выясняются Службой внутренней безопасности. Продолжается служебная проверка из-за того, что подобной графической заставки нет в распоряжении канала, и как она попала в один из выпусков – неизвестно», –прокомментировали на самом канале.

Тем временем в оккупированном Россией Крыму 4 июля ливни затопили 104 жилых дома в Бахчисарайском районе, 5 из них полностью разрушены. Под воду ушли 4 нежилых объекта, среди них пожарная станция и психоневрологический диспансер.