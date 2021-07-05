Сборная Украины получит 16 миллионов евро по итогам выступления на чемпионате Европы-2020. Эта сумма набралась благодаря проходу до четвертьфинала турнира.

Эта сумма высчитана исходя из призового фонда, которую УЕФА заложил на Евро-2020 еще в 2018 году.

Все 24 команды-участницы Евро-2020, включая Украину, автоматически получили по 9,25 миллиона евро за попадание в основной этап турнира.

На групповом этапе за каждую победу сборные получали по 1,5 миллиона евро, а за ничью — по 750 тысяч. Украина выиграла один матч против Северной Македонии и заработала в группе 1,5 млн евро, остальные две игры сине-желтые проиграли.

За выход в 1/8 финала Украина, как и другие сборные-участницы плей-офф, получила 2 миллиона евро. Попадание в четвертьфинал гарантировало сборной еще 3,25 млн евро.

В итоге сборная Украины за весь турнир получила 16 миллиона евро.

Попавшие в полуфинал команды получили еще по 5 млн евро. Финалист Евро-2020 заработает +7 миллионов евро, а победитель — 10 миллионов.

Как мы уже рассказывали ранее, Бельгия проиграла Италии на чемпионате Европы по футболу Евро-2020. Поэтому в Брюсселе произошли беспорядки с участием болельщиков.

Напомним, несмотря на разгромный счет в поединке с англичанами, которых многие эксперты называли главными фаворитами Евро, факт остается фактом — Украине удалось завершить выступление на чемпионате, войдя в восьмерку сильнейших команд Европы.